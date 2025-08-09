Decenas de hombres armados asaltan barco frente a la costa de Ecuador, dejando al menos 4 muertos y varios desaparecidos

Un grupo de aproximadamente 60 hombres armados llevó a cabo un violento asalto contra una embarcación frente a la costa sureste de Ecuador, en la provincia de El Oro. Según reportes de medios locales, al menos cuatro personas perdieron la vida tras ser atacadas con disparos y explosivos, mientras que más de diez pasajeros permanecen desaparecidos.

El incidente tuvo lugar la noche del viernes, en una zona conocida por su alta incidencia de violencia y actividades ilícitas. Testigos presenciales relataron que los atacantes se aproximaron al barco y abrieron fuego contra sus ocupantes, además de arrojar artefactos explosivos, generando caos y destrucción.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido declaraciones oficiales sobre lo ocurrido. Sin embargo, este ataque se suma a la preocupante escalada de violencia que motivó al gobierno ecuatoriano a declarar estado de emergencia por dos meses en la provincia de El Oro, apenas 48 horas antes.

El presidente Daniel Noboa, quien asumió su segundo mandato en mayo, ha reiterado su compromiso de enfrentar con firmeza el narcotráfico y la criminalidad que afectan al país. Ecuador, con una población cercana a los 18 millones, registró alrededor de 8,000 homicidios el año pasado, y las cifras de violencia parecen incrementarse durante 2025.

Dos de las víctimas fatales ya han sido identificadas, mientras que la búsqueda de las personas desaparecidas continúa, en medio de un clima de tensión y alarma en la región.