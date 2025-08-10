Declarado culpable el asesino que disparó contra el pasajero de un autobús con el que acababa de chocar

Un hombre de 62 años ha sido declarado culpable de asesinato en segundo grado por un tiroteo mortal en un autobús de Baltimore. James Richburg ha sido encontrado responsable por la muerte de William Womack, de 30 años, tras un incidente que ha comenzado con un aparentemente insignificante choque entre ambos.

El suceso ha ocurrido el 30 de noviembre de 2024, cuando una simple falta de cortesía ha desencadenado una secuencia de eventos con consecuencias fatales. La negativa de Womack a disculparse por un roce ha provocado una escalada de tensión que terminaría de la manera más trágica posible.

Según la información proporcionada por la Fiscalía del Estado de Maryland, Richburg ha disparado a Womack durante una acalorada discusión que ha surgido después del encontronazo. El joven había sido trasladado rápidamente a un hospital local, donde lamentablemente se habría confirmado su fallecimiento. El agresor ha sido acusado no solo por el asesinato, sino también por posesión ilegal de arma de fuego y uso de un arma en un crimen violento.

Un caso que evidencia la violencia urbana

La madre de la víctima, Tamika Johnson, ha expresado su dolor y alivio tras el veredicto, manifestando que la familia había obtenido justicia. El fiscal Ivan Bates ha condenado enérgicamente el acto, calificándolo de "despreciable" y utilizándolo como ejemplo de los peligros de la violencia armada en espacios públicos. Richburg será sentenciado en noviembre de 2025.