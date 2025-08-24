Descubren un cuerpo decapitado y su cráneo en un bosque junto a un McDonald’s en Nashville, EE. UU

El 22 de agosto de 2025, alrededor de las 10:30 de la mañana, la Policía Metropolitana de Nashville recibió una alerta escalofriante. Una mujer había localizado un conjunto de restos óseos en estado avanzado de descomposición en un área boscosa detrás de un McDonald's.

Los detectives de la unidad de homicidios encontraron un cráneo humano aproximadamente a 30 metros de los restos principales, muy cerca del estacionamiento del restaurante de comida rápida, generando una inmediata movilización de las autoridades.

Investigación en desarrollo

Durante la conferencia de prensa, la portavoz policial Brooke Reese reveló los detalles preliminares del macabro hallazgo. Los restos se encontraban en condiciones que dificultaban su identificación, con el cráneo en un estado de descomposición tan profundo que complicaba a la investigación.

Las autoridades mantienen la incertidumbre sobre la identidad de la víctima y las circunstancias que rodearon su muerte. No se ha confirmado si el cráneo y los restos pertenecen a la misma persona, y no se han establecido conexiones con casos de personas desaparecidas en la región.

El equipo forense enfrenta desafíos significativos para recopilar evidencia. La densa vegetación y las condiciones ambientales obstaculizan la recolección de pruebas y la visibilidad en la escena del crimen. La portavoz policial enfatizó la dificultad de realizar una investigación exhaustiva debido al calor, la maleza del lugar y la ausencia de armas en la escena del crimen.