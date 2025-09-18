Un descuido del "soldado mediático de Putin" deja al descubierto un centro de drones ultrasecreto

Un grupo de periodistas independientes rusos ha desvelado la existencia de un escondite secreto de drones rusos en un parque de Moscú gracias al descuido de uno de los principales propagandistas del Kremlin, Vladímir Soloviov, que emitió un reportaje en el que revelaba datos confidenciales.

Un equipo de investigación de Radio Svoboda, que forma parte de la cadena RFE/RL apoyada por Occidente, pudo determinar la posición del arsenal, un centro encubierto de guerra con drones de alta tecnología del país conocido como el Rubicon Center, gracias a detalles poco difuminados en un vídeo grabado en su sede.

El avance se produjo cuando en febrero de 2025 se emitió en la televisión estatal rusa, Rossiya 1, una pieza de propaganda escrita por uno de los principales propagandistas de Rusia, Vladimir Solovyov, conocido como "el soldado mediático de Putin".

Los editores no lograron difuminar un letrero sobre la entrada del baño y el interior de la sala de exposiciones en un recorrido en video por las instalaciones de Rubicon. Este descuido ayudó a los periodistas a identificar la ubicación como el Centro de Exposiciones y Congresos Patriot (Parque Patriota), cerca de Moscú, según informa el medio TVP World.

Cruzaron los detalles con imágenes disponibles públicamente del complejo Patriot e identificaron las salas C y D.

Investigando más a fondo, lograron vincular a Sergei Budnikov, un coronel de 37 años con experiencia en las brigadas de infantería de marina y artillería rusas, con el centro de guerra con drones. Se encontraron pistas en cartas publicadas en el sitio web de una fundación benéfica y en la cuenta eliminada de la esposa de Budnikov en VKontakte, una popular red social rusa.

La importancia del Rubicón

El Rubicón fue lanzado en julio de 2024 bajo las órdenes directas del ministro de Defensa, Andrei Belousov. La instalación es el centro neurálgico de Rusia para sistemas no tripulados, orquestando operaciones con aviones no tripulados y barcos navales que han paralizado la logística ucraniana, particularmente en la región de Kursk, donde Kiev controló franjas de territorio durante varios meses, según TVP World.

Su experiencia ha ayudado a Rusia a lograr cierto éxito en la lucha contra los drones, lo que le permitió recuperar Kursk bloqueando las líneas de suministro ucranianas, y su alcance ahora abarca Donetsk, Járkov y más allá.

Con siete destacamentos de 130 a 150 operadores cada uno, Rubicon dirige drones FPV, drones de ataque Molniya y Lancet, e incluso barcos no tripulados que atacaron el barco ucraniano 'Simferopol' en agosto de 2025.

También es responsable de la creación de "zonas de muerte" de 15 a 20 kilómetros de ancho entre posiciones ucranianas y rusas en las regiones de Kursk y Donetsk, informó Defence24.