Desvelan la fecha y el lugar del masivo funeral de Charlie Kirk: será en un estadio de fútbol y Trump confirma su asistencia

El próximo domingo 21 de septiembre se llevará a cabo un homenaje multitudinario a Charlie Kirk, el joven líder conservador asesinado esta semana en Utah. El acto tendrá lugar en el State Farm Stadium de Glendale, casa de los Arizona Cardinals, y contará con la presencia del presidente Donald Trump, quien confirmó que acudirá a rendirle tributo.

Turning Point USA, la organización fundada por Kirk, anunció que el evento será abierto a sus simpatizantes, a quienes invitaron a “celebrar la vida y el legado” del activista. El recinto deportivo tiene una capacidad de más de 63.000 personas, ampliable hasta 73.000, y ha albergado grandes citas como el Super Bowl y la final universitaria de fútbol americano.

En paralelo, la esposa de Kirk, Erika, compartió un emotivo mensaje en redes sociales y un discurso en el que prometió continuar con la misión política de su marido. “Charlie, te prometo que nunca dejaré que tu legado muera”, declaró entre lágrimas, al tiempo que aseguró que Turning Point USA seguirá creciendo bajo su compromiso personal.

El caso ha desatado fuertes reacciones políticas en Estados Unidos. Trump pidió la pena de muerte para el sospechoso y el director del FBI, Kash Patel, calificó la captura de Tyler Robinson como “histórica”. Mientras tanto, se mantienen las incógnitas sobre las motivaciones exactas del joven detenido y sobre los servicios fúnebres privados que la familia de Kirk planea realizar después del homenaje masivo.