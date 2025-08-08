Detenido un hombre de 40 años por violar a dos adolescentes a punta de destornillador en Italia

Un episodio de extrema gravedad ha sacudido la localidad italiana de Sesto San Giovanni, en la región de Lombardía. Un hombre de 40 años ha sido detenido por la policía tras ser acusado de agredir sexualmente a dos adolescentes de 15 y 16 años en el interior de su vivienda, utilizando un destornillador como instrumento de amenaza.

Según fuentes policiales, el agresor interceptó a las jóvenes en el ascensor del edificio donde residían. Armado con un cuchillo, las obligó a entrar en el apartamento, donde las sometió a abusos sexuales bajo intimidación constante. Durante el cautiverio, las menores fueron forzadas a consumir alcohol y sufrieron vejaciones que les han dejado secuelas psicológicas significativas.

Tras cometer los delitos, el individuo robó los teléfonos móviles y otros objetos de valor antes de huir del lugar. La rápida intervención de los carabinieri, alertados por vecinos que notaron movimientos sospechosos, permitió iniciar una persecución que culminó con su arresto. En el momento de la detención, el sospechoso portaba los objetos sustraídos, el arma utilizada y bridas que, según los investigadores, pretendía emplear para inmovilizar a sus víctimas.

El fiscal de la República en Monza supervisó personalmente el procedimiento judicial, ordenando medidas cautelares inmediatas para proteger a las menores y garantizar que el detenido enfrente cargos por agresión sexual, secuestro y robo. El hombre, que ya contaba con antecedentes penales, permanece bajo custodia a la espera de juicio.

Las víctimas están siendo atendidas por profesionales especializados en trauma infantil, quienes trabajan intensamente en su recuperación emocional. La investigación sigue abierta, y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre el historial del agresor y las circunstancias que rodearon este grave suceso.