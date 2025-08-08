Detenido un joven de 22 años que se hizo pasar por asesor bancario para estafar 230.000 euros a cuatro ancianos

Un joven de 22 años fue detenido en Marsella acusado de haber estafado a cuatro personas mayores residentes en distintos municipios del departamento de Bocas del Ródano. El presunto autor de los hechos se hacía pasar por un trabajador bancario para ganarse la confianza de sus víctimas y sustraerles grandes cantidades de dinero. La suma total del fraude asciende a unos 230.000 euros.

Las investigaciones, llevadas a cabo por los gendarmes de Roquevaire en colaboración con la policía de Aubagne, permitieron identificar un patrón de actuación «altamente manipulador», según explicaron fuentes de la policía. Entre el 7 y el 17 de julio, el sospechoso actuó en las localidades de Auriol, Cassis y Aubagne, donde contactó con personas de entre 74 y 84 años utilizando un elaborado método de engaño.

Primero, las víctimas recibían un mensaje de texto en el que se les advertía de un supuesto movimiento sospechoso en sus cuentas bancarias. Luego, un individuo que se hacía pasar por empleado de la entidad financiera las llamaba para tranquilizarlas y, a continuación, las convencía de entregar sus tarjetas bancarias, junto con los códigos PIN, a un supuesto mensajero que se presentaría en sus domicilios.

En uno de los casos más graves, una mujer de 80 años no solo entregó su tarjeta y el código, sino también un lingote de oro, casi un centenar de monedas de colección y joyas de alto valor. Solo este golpe representó un perjuicio estimado de 207.000 euros.

Tras su detención, llevada a cabo el pasado 24 de julio con la ayuda de la policía nacional, los agentes registraron el domicilio del joven, donde encontraron más de un kilo de sustancias estupefacientes, un arma de fuego, materiales para el embalaje de droga, 2.440 euros en efectivo y el vehículo utilizado para cometer los delitos. La droga fue hallada dentro de una maleta, lo que lleva a los investigadores a sospechar que el detenido podría formar parte de una red delictiva más amplia vinculada al crimen organizado.

El joven fue juzgado en comparecencia inmediata el 28 de julio y condenado a cuatro años de prisión, de los cuales tres quedan sujetos a un régimen de libertad condicional con supervisión de dos años. Además, deberá compensar económicamente a sus víctimas, conseguir un empleo y tiene prohibido vivir en la zona de Bocas del Ródano. Según el comandante Éric Vincent, de la compañía de policía de Aubagne, el nivel de sofisticación de sus acciones indica que no se trataba de su primer delito, aunque hasta ahora no tenía antecedentes conocidos por este tipo de delitos.