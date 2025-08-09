Detenido un paracaidista por saltar desde la Torre Eiffel esta madrugada

En la madrugada del sábado 9 de agosto de 2025, la Torre Eiffel fue escenario de una acción temeraria que activó todos los protocolos de seguridad. Tres hombres fueron sorprendidos escalando el monumento, lo que provocó una rápida intervención de las autoridades locales.

El Grupo de Intervención en Medios Peligrosos (Grimp) se movilizó para gestionar la situación antes del amanecer. Mientras dos de los individuos descendieron a pie bajo vigilancia policial, el tercero optó por una maniobra más arriesgada: desplegó su paracaídas y saltó desde lo alto del monumento, aterrizando cerca del Campo de Marte, donde fue inmediatamente detenido.

La prefectura de policía confirmó el arresto de los tres implicados, quienes serán presentados ante un juez para iniciar un procedimiento de composición penal. La sociedad que gestiona la Torre Eiffel ha interpuesto una denuncia formal contra ellos.

Este no es un caso aislado. El pasado 10 de julio, dos personas fueron arrestadas por intentar una acción similar.