Detenidos en Francia dos tunecinos por talar el olivo que recordaba a un judío asesinado

Dos hermanos gemelos de nacionalidad tunecina han sido detenidos hoy en el marco de la investigación abierta tras la tala de un olivo plantado en memoria de Ilan Halimi en Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) , según una fuente cercana al caso, confirmando información de "Paris Match" . El árbol fue plantado en 2011. Puestos bajo custodia policial, serán juzgados de inmediato.

El olivo, dedicado a la memoria de Ilan Halimi, un judío de 23 años torturado hasta la muerte en 2006 por la "banda" liderada por Youssouf Fofana, fue encontrado talado la mañana del 14 de agosto por agentes policiales. El tronco fue cercenado justo por encima de la placa conmemorativa con el nombre de la víctima.

Según el alcalde Hervé Chevreau, las cámaras de vigilancia en el exterior del parque mostraron que un hombre con una mochila entró al jardín a la 1:50 a.m., aunque el parque había cerrado sus puertas a las 9:30 p.m. Los investigadores del servicio de seguridad territorial de Seine-Saint-Denis (ST 93) pudieron identificar a los sospechosos mediante rastros de ADN. Un análisis de sus teléfonos también reveló videos practicando el uso de una motosierra.

El caso desató una fuerte conmoción política y religiosa. El presidente Emmanuel Macron reaccionó poco después de los sucesos en X: "Cortar el árbol en homenaje a Ilan Halimi es un segundo intento de matarlo. No será así: la Nación no olvidará a este hijo de Francia que murió por ser judío. Se están desplegando todos los medios para castigar este acto de odio".

El Gran Rabino de Francia, Haïm Korsia, presente en el lugar junto al Prefecto Julien Charles, afirmó que "es conmovedor que el Estado, el Ayuntamiento y los ciudadanos se movilicen para decir que no es solo un árbol el que ha sido talado, es una esperanza la que ha sido saboteada" .

Estos sucesos se producen en medio de un aumento persistente de actos antisemitas en Francia. El Ministerio del Interior registró 504 actos entre enero y mayo de 2025, lo que representa una disminución del 24 % en comparación con el mismo período de 2024, pero un aumento del 134 % en comparación con 2023. En 2024, se registraron 1.570 actos antisemitas en todo el país, informa Actu 17.