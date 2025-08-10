Detienen a un joven de 18 años condenado por intento de homicidio en plena cita con su novia

En Argentina, un joven de 18 años que estaba declarado en incumplimiento de la orden judicial desde febrero fue localizado gracias a una investigación encubierta en una estación de servicio de Tigre.

Tras permanecer prófugo durante seis meses, las fuerzas de seguridad detuvieron a Tomás Javier Verchelli, un joven de 18 años que había sido sentenciado por intento de homicidio en ocasión de robo en 2024. La captura se produjo en medio de un encuentro con su novia, gracias a una operación encubierta coordinada por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Zárate-Campana y la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) Escobar.

El joven había sido declarado en incumplimiento de la orden judicial el pasado 24 de febrero, luego de que un tribunal lo condenara por un hecho ocurrido en septiembre del año anterior. El fallo judicial lo responsabilizó penalmente por haber cometido un “homicidio en tentativa en ocasión de robo”.

Durante la investigación, las autoridades lograron identificar varios domicilios en la zona de Benavídez donde Verchelli podría haberse ocultado, pero los allanamientos realizados en junio no lograron dar con él. Sin embargo, el seguimiento mediante escuchas telefónicas y reportes de antenas permitió detectar que el joven había coordinado una cita con su pareja en una estación de servicio ubicada en la intersección de la avenida Henry Ford y la colectora Este de la Panamericana, en Tigre.

El personal policial montó entonces un operativo de vigilancia discreta en el lugar. Así, a las 16 horas del martes, lograron interceptar y arrestar al joven.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Penal Juvenil N°1 y el Juzgado Penal Juvenil del Departamento Judicial de Zárate-Campana lideraron la pesquisa destinada a dar con el paradero de Verchelli desde que fue declarado en rebeldía.