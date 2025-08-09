Detienen a un sospechoso en la frontera de México por el asesinato de un fiscal en una zona vinculada al crimen organizado

Las autoridades mexicanas informaron el viernes sobre la captura de un individuo presuntamente involucrado en el homicidio de un fiscal en el estado de Tamaulipas. El detenido, vinculado a una facción del Cártel del Golfo, fue localizado en un centro de rehabilitación ubicado en Reynosa, ciudad fronteriza con Texas, Estados Unidos.

De acuerdo con la Fiscalía Federal, el arrestado responde al nombre de Jaret Roberto “H” y contaba con una orden de aprehensión vigente. Durante la intervención, las fuerzas de seguridad hallaron armas largas, cargadores, municiones y sustancias ilícitas en el lugar donde se escondía.

La investigación apunta a que el asesinato está relacionado con actividades criminales como el robo de combustible, práctica común entre las células del Cártel del Golfo que operan en esta región del noreste mexicano. Los datos recuperados del teléfono móvil del detenido habrían permitido confirmar su participación directa en el crimen, ejerciendo como miembro de “Los Metros”, un grupo perteneciente a dicho cártel.

El fiscal asesinado llevaba más de cuatro años al frente de la delegación de la fiscalía federal en Reynosa. Fue atacado el lunes pasado a pocas cuadras de sus oficinas mientras conducía su vehículo particular, sin escoltas y sin utilizar el automóvil blindado que le fue asignado. Compañeros de trabajo señalaron que, tras la detención, se escucharon disparos en el exterior y que el vehículo del fiscal fue incendiado poco después.