Xi dice a Modi que China e India han de ser "amigos y buenos vecinos"

El presidente chino, Xi Jinping, dijo este domingo al primer ministro indio, Narendra Modi, que China e India han de ser "amigos y buenos vecinos", tras años de rivalidad y tensiones bilaterales, y en un contexto de fricciones de ambos países con Washington.

Xi declaró que "China e India son dos de los países con mayor tradición civilizatoria y somos las dos naciones más pobladas del mundo y parte del 'Sur global'", según un comunicado de la cadena estatal CCTV.

El líder chino aseveró que "ambas partes deben considerar y gestionar las relaciones desde una perspectiva estratégica y a largo plazo e impulsarlas aún más, promoviendo un desarrollo saludable y estable".

"Mientras tengamos claro que somos socios y no rivales, las relaciones podrán avanzar con firmeza y a largo plazo¿, zanjó el mandatario durante la reunión, celebrada en los márgenes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que tiene lugar hoy y mañana en la ciudad nororiental china de Tianjin.

Xi explicó que las dos potencias "deben asumir la responsabilidad histórica, defender el multilateralismo, intensificar la comunicación y la cooperación en cuestiones internacionales y regionales y proteger la equidad y la justicia internacionales".

"Lograr una 'danza del elefante y el dragón' es la dirección correcta tanto para China como para la India", agregó.

Por su parte, Modi indicó, según la cadena estatal china, que la India está "comprometida a hacer avanzar las relaciones sobre la base de la confianza mutua, el respeto y la sensibilidad".

Modi agregó que "se ha creado una atmósfera de paz y estabilidad en la frontera", en referencia al choque registrado entre tropas de ambas potencias en una zona fronteriza del Himalaya en el que murieron decenas de soldados y que perjudicó gravemente los lazos entre ambos países.

El mandatario indio también avanzó que China y la India reanudarán los vuelos directos entre ambos países, si bien no ofreció una fecha concreta al respecto, después de que quedasen suspendidos tras el choque fronterizo y la pandemia hasta la actualidad.

"Ambos países defienden la autonomía estratégica y una política exterior independiente. Las relaciones no se ven afectadas por terceros", añadió el primer ministro indio, que avanzó que "la cooperación entre China e India hará que el siglo XXI sea verdaderamente el siglo de Asia".

Se trata de la primera ocasión en la que ambos mandatarios se encuentran tras declarar el pasado octubre el fin del citado enfrentamiento en la frontera.

El viaje, el primero de Modi a China en siete años, se enmarca en el progresivo deshielo de las relaciones entre Pekín y Nueva Delhi tras un prolongado periodo de desavenencias, y llega poco después de que Washington impusiera aranceles a las exportaciones indias por sus compras de crudo ruso, una medida que ha llevado al Gobierno indio a recalibrar su estrategia exterior.

El propio Modi tiene previsto reunirse mañana en Tianjin con el presidente ruso, Vladímir Putin, en su primer encuentro desde la imposición de los gravámenes.

Praveen Donthi, analista del International Crisis Group. Donthi explicó que "el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos e India por la guerra arancelaria ha dado un impulso adicional a Nueva Delhi y Pekín para recomponer la relación".

La OCS cuenta entre sus miembros a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, cubriendo aproximadamente el 40% de la población mundial, además de países observadores y socios de diálogo.

El grupo carece de cláusulas de defensa mutua, a diferencia de la OTAN, y se presenta como un foro para la cooperación política, económica y en seguridad.