Dinamarca califica de ataque híbrido el incidente con drones sobre varios aeropuertos

El Gobierno danés calificó este jueves de "ataque híbrido sistemático" el vuelo anoche y esta madrugada de varios drones sobre aeródromos e instalaciones militares de este país nórdico, días después de un incidente similar que obligó a cerrar unas horas el aeropuerto de Copenhague. "No parece una casualidad, sino algo sistemático. No podemos decir con seguridad quién está detrás, pero todo apunta a un actor profesional y a un ataque híbrido con distintos tipos de drones lanzados de forma simultánea", dijo en rueda de prensa el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen.

Poulsen resaltó no obstante que no hay "ninguna amenaza militar directa" contra Dinamarca y aunque reiteró que no se puede establecer ninguna "conexión directa" con Rusia, mencionó que "hay países o actores que pueden tener interés en que se reduzca el apoyo a Ucrania". "El objetivo de estos ataques es crear miedo y división en la población", afirmó el ministro de Justicia, Peter Hummelgaard, quien resaltó que las autoridades los toman "muy en serio". Hummelgaard reveló que el Gobierno impulsará la compra de "nuevas capacidades para detectar y neutralizar drones".

Varios drones fueron avistados en los aeropuertos de Aalborg -cuyo espacio aéreo tuvo que ser cerrado y donde dos vuelos fueron desviados a otros aeropuertos-, Esbjerg y Sønderborg, así como en la base aérea de Skrydstrup, informó la Policía danesa.

El primer dron fue visto en el espacio aéreo cercano al aeropuerto de Aalborg, en el norte del país y la cuarta ciudad danesa, a las 21.44 hora local (19.44 GMT) el miércoles y el último sobre las 00.54 hora local (22.54 GMT) del jueves. La Policía recibió varios avisos de actividad de drones en los aeródromos regionales de Esbjerg y Sønderborg, así como en Skrydstrup, y también se observaron drones sobrevolando el norte de Esbjerg poco antes de las 22.00 hora local (20.00 GMT).

Los drones volaban con luces y fueron observados desde tierra, pero aún no se ha aclarado qué tipo de drones son. Las autoridades danesas resaltaron que se había hecho un análisis de riesgo sobre el posible derribo de los drones. "Se hizo una estimación conjunta", dijo el jefe del Estado mayor, Michael Hyldgaard, quien aludió a la seguridad de los ciudadanos. Se trata del segundo avistamiento de drones sobre aeropuertos daneses desde la noche del 22 al 23 de septiembre.

Los aeropuertos de Kastrup (Copenhague) y de Gardermoen (Oslo) permanecieron cerrados al tráfico durante varias horas, aunque en el caso del segundo, las autoridades noruegas aún no han establecido con seguridad si realmente se trataba de drones.

La primera ministra danesa, Mette Fredriksen, calificó entonces de "ataque grave" a la infraestructura de este país nórdico lo ocurrido. El inspector de la Policía de Copenhague, Jens Jespersen, dijo entonces por su parte que, el modo de operar, su tamaño y el tiempo sobre el objetivo "han hecho que concluyamos que probablemente haya un actor capacitado detrás del uso de los drones", sin vincularlo con Rusia.