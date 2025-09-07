Disparan a una conocida influencer de EE UU en la puerta de su casa: la mujer está en estado crítico

Más conocida en redes sociales como Lola Doll, la influencer Lolita Callender ha sido víctima de un violento ataque a las puertas de su domicilio en Georgetown, Guyana, EE UU. La creadora digital y artista de 33 años ha recibido varios disparos y permanece en estado crítico bajo atención médica intensiva. La influencer, reconocida por sus publicaciones audaces y sus videoclips musicales, ha sido alcanzada por disparos en el cuello, la cara, las manos y la pierna derecha. El ataque ha ocurrido el sábado 6 de septiembre sobre las 23:35 hora local, mientras Callender se encontraba en el interior de su vehículo estacionado frente a su casa.

Según la Fuerza de Policía de Guyana (GPF), un hombre a bordo de una motocicleta se habría acercado y abierto fuego antes de escapar a toda velocidad del lugar. Tras el tiroteo, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Público de Georgetown, donde se encuentra en estado crítico. La policía ha confirmado que se están revisando las cámaras de seguridad cercanas y que se mantiene la búsqueda activa del sospechoso. Además, han solicitado la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que permita avanzar en la investigación.

Una figura reconocida en redes sociales

Conocida en Guyana como Lola Doll, Callender construyó una imagen mediática basada en un estilo provocador y directo que atrajo a miles de seguidores en plataformas digitales. Sus publicaciones y vídeos musicales la habían convertido en una figura polémica pero influyente, capaz de generar un gran eco en el panorama cultural caribeño. El ataque ha conmocionado tanto a sus seguidores como a parte de la opinión pública del país, que han mostrado apoyo y exigido justicia a través de redes sociales.

Por ahora, el motivo del tiroteo permanece sin aclarar. La policía insiste en que la investigación está en marcha y que cada nueva pista será revisada con detalle. Mientras tanto, la salud de la influencer continúa siendo crítica, una circunstancia que mantiene en vilo tanto a su entorno cercano como a la comunidad digital que sigue de cerca su situación.