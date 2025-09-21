Disturbios en Países Bajos: una protesta contra la inmigración acaba con coches incendiados y locales vandalizados

Una protesta en contra de las políticas de inmigración se tornó violenta en La Haya cuando manifestantes chocaron con la policía, quemaron un vehículo policial y vandalizaron la oficina del partido centrista Demócratas 66. El incidente ocurrió pocas semanas antes de las elecciones generales del país.

La marcha había sido organizada por la activista de derecha Els Rechts bajo el lema de exigir políticas más estrictas de asilo e inmigración. Se congregaron unas 1.500 personas inicialmente en el Malieveld, que luego se desplazaron hacia la autopista A12, bloqueándola provisionalmente y enfrentándose a la policía.

Durante los enfrentamientos, algunos manifestantes lanzaron botellas, piedras y objetos a los agentes, lo que llevó a la policía a responder con gases lacrimógenos y cañones de agua. Uno de los coches policiales fue incendiado, y se produjo daño en ventanas de entidades públicas y privadas, incluyendo la sede del partido D66 en el centro de la ciudad.

Al menos 30 personas fueron detenidas durante la noche, y dos oficiales resultaron heridos. También se reportaron periodistas lesionados mientras cubrían la protesta.

Líderes políticos condenaron la violencia. El primer ministro interino Dick Schoof describió los hechos como “completamente inaceptables”, mientras que Rob Jetten, líder del D66, declaró que estos actos de intimidación política no prosperarán. Por su parte, Geert Wilders, líder del PVV, también criticó las acciones violentas, calificando a quienes participaron como “idiots” (“idiotas”).

Las autoridades siguen revisando grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los responsables del incendio del vehículo policial, del bloqueo de la carretera y del vandalismo en la sede de D66, con posibles cargos que podrían incluir daño a propiedad, desórdenes públicos y agresión a oficiales de policía.