Donald Trump firma una orden ejecutiva que crea una tarjeta de residencia "dorada" de un millón de dólares

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto presidencial que establece una nueva “tarjeta dorada” de residencia para ciudadanos extranjeros con “cualidades excepcionales”. La tarjeta dorada costará 1 millón de dólares para los solicitantes que quieran tramitarla directamente; sin embargo, si una empresa actúa como patrocinadora, el coste se eleva hasta los 2 millones de dólares, según explicó uno de los asesores presidenciales.

Además del decreto sobre la tarjeta dorada, el Gobierno de Trump ha impuesto tarifas anuales de 100,000 dólares a empresas tecnológicas que empleen trabajadores con visas H-1B, con el objetivo de fomentar la contratación de graduados nacionales antes que empleados extranjeros.

"La idea general es que estas grandes empresas tecnológicas u otros sectores ya no capacitarán a trabajadores extranjeros ", explicó el secretario de Comercio, Howard Lutnick, de pie junto al presidente estadounidense en el Despacho Oval, asegurando que "todas las grandes empresas están de acuerdo " .

El número de solicitudes de visa H-1B ha aumentado significativamente en los últimos años, alcanzando su punto máximo en 2022 bajo la presidencia del demócrata Joe Biden. En contraste, el número de rechazos alcanzó su punto máximo en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump. Estados Unidos aprobó aproximadamente 400,000 visas H-1B en 2024, dos tercios de las cuales fueron renovaciones.

Trump y sus colaboradores describen la tarjeta dorada como un programa destinado a individuos con talento excepcional, que permitirá un tratamiento acelerado del permiso de residencia — similar en espíritu a la “Green Card” pero con condiciones distintas — para quienes cumplan los requisitos fijados por el decreto.