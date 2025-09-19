Donald Trump y Xi Jinping comienzan su conversación por teléfono sobre TikTok

Tras la cuarta ronda de conversaciones celebrada esta semana en Madrid entre EE UU y China, en la que las dos potencias económicas trataron acuerdos comerciales, el presidente de estadounidense anunció, sin que hubiera confirmación por parte del país asiático, que este viernes 19 de septiembre, ambos mandatarios mantendría una conversación telefónica. Durante una entrevista con la cadena Fox News, dijo que hablarían «en relación con TikTok, y también sobre el comercio». «Estamos muy cerca de acuerdos en todo. Y mi relación con China es muy buena», agregó.

Según ha informado el Ministerio de Exteriores del país asiático este viernes, los dos presidentes ya han iniciado la llamada telefónica prevista para este viernes. «El presidente Xi Jinping está hablando con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por teléfono», ha indicado un escueto comunicado difundido por la Cancillería china.

Hasta ahora, Pekín no había confirmado la llamada, anunciada por Trump, ni había avanzado expectativas sobre el contenido de la conversación.

El tema principal de la esperada conversación se ha centrado en el comercio con la red social TikTok. En 2024, el Congreso de EE UU aprobó una ley para que la sociedad que opera la aplicación se desprendiera de la matriz china, ByteDance, para seguir operando en suelo estadounidense y así evitar el acceso de Pekín a servidores que almacenen datos de usuarios. La administración Trump permitió que esta matriz mantuviera una pequeña participación en la nueva sociedad que opera con TikTok en EE UU.

En la llamada entre Trump y Xi Jinping, sobre la que China ha mantenido silencio desde su anuncio hasta ahora, se espera que ambos líderes terminen de sellar el acuerdo. Además de esto, El 5 de junio, el magnate republicano dijo que Xi lo había invitado a ir a China, y que también él había propuesto una invitación similar para que su homólogo chino visite Estados Unidos. Algunos analistas esperan que Xi repita su oferta a Trump y se termine de cerrar esta visita bilateral.