Dos aviones colisionan en una pista de despegue en el aeropuerto de LaGuardia de Nueva York

Dos aviones de Delta Air Lines protagonizaron la noche del miércoles una colisión a baja velocidad en una calle de rodaje del aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York. Según la compañía, el incidente se produjo cuando el ala del vuelo Endeavor Air 5155, que se preparaba para despegar hacia Roanoke (Virginia), impactó contra el fuselaje del vuelo Endeavor Air 5047, que había llegado poco antes desde Charlotte (Carolina del Norte). La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey informó de que el accidente ocurrió poco antes de las 22:00 hora local, sin que afectara a las operaciones generales del aeropuerto.

En total, viajaban a bordo de las aeronaves 117 personas —57 pasajeros y cuatro tripulantes en el vuelo procedente de Carolina del Norte, y 28 pasajeros y cuatro tripulantes en el que iba a despegar hacia Virginia—. Una asistente de vuelo sufrió una lesión menor en la rodilla y fue trasladada a un hospital tras recibir atención de los servicios de emergencia en el lugar.

Los pasajeros fueron desembarcados y trasladados en autobuses a la terminal, donde se les ofreció alojamiento en hoteles y reubicación en nuevos vuelos. Delta aseguró que colaborará con las autoridades en la investigación del incidente y pidió disculpas a los afectados, subrayando que la seguridad de clientes y empleados es su máxima prioridad.