Dos jóvenes son asesinados con machetes por una pandilla en Australia

Un ataque brutal en Cobblebank, un suburbio al oeste de Melbourne, ha conmocionado a Australia tras la muerte de dos jóvenes de 12 y 15 años. Los chicos, identificados como Chol y Dau Akueng, fueron asesinados el sábado por la noche por un grupo de hasta ocho individuos enmascarados y armados con machetes y cuchillos largos. Ambos fueron hallados a escasos 200 metros de distancia, sin signos vitales a pesar de los esfuerzos de reanimación

La policía de Victoria investiga el caso como un posible crimen de banda juvenil, aunque los dos menores no tenían antecedentes de pertenecer a grupos delictivos. El inspector Graham Banks señaló que el ataque "tiene las características de un crimen de banda juvenil", pero también existe la posibilidad de que se trate de un caso de identidad equivocada. Se están revisando imágenes de cámaras de seguridad que muestran a los atacantes huyendo en un vehículo no identificado.

Lily D’Ambrosio, ministra de Energía de Victoria, calificó los hechos de ‘totalmente inaceptables’ y expresó su solidaridad con las familias afectadas. El ataque ha provocado gran conmoción entre la comunidad y los líderes políticos, quienes reclaman medidas más estrictas contra la violencia juvenil y la tenencia de armas.

Las autoridades continúan con la investigación y han instado a la comunidad a proporcionar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el caso. Se espera que se ofrezca una actualización pública en las próximas horas.