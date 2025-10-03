Dos niños heridos en un ataque con ácido en una calle comercial de Londres

Un grave incidente de violencia juvenil ha sacudido el este de Londres, concretamente en la zona de Walthamstow, donde un ataque con una sustancia corrosiva dejó dos adolescentes heridos en plena vía pública.

La agresión ocurrió en Stainforth Road, involucrando a grupos de jóvenes y provocando una rápida intervención de los servicios de emergencia, que incluyó ambulancias y el equipo especializado Hazardous Area Response Team (HART). Los afectados fueron trasladados a centros hospitalarios con lesiones que no ponen en riesgo su vida, aunque permanecen bajo observación médica.

Tres adolescentes de 17 años fueron detenidos como principales sospechosos y enfrentan cargos por lesiones graves, alteración del orden público y posesión de arma ofensiva. La Policía Metropolitana mantiene a los implicados bajo custodia mientras continúa la investigación.

La representante local Stella Creasey calificó el ataque de “horrible” y exigió información urgente sobre el estado de los heridos y las circunstancias del suceso. La comunidad de Walthamstow, habitualmente tranquila, se encuentra ahora en estado de alerta.

Las autoridades aún no han revelado el móvil del ataque, pero han confirmado que la sustancia utilizada era corrosiva, lo que agrava la naturaleza del delito. La policía continúa recopilando pruebas y no descarta nuevas detenciones.