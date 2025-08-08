Dos turistas de un crucero mueren por vientos huracanados en Grecia que afectan a miles de viajeros

Dos turistas que viajaban en un crucero perdieron la vida en Grecia debido a los intensos vientos huracanados que azotan la región. El incidente se produjo cuando los visitantes, que participaban en una excursión en la isla de Kos, fueron alcanzados por una estructura metálica que se desplomó a causa de las rachas de viento de hasta 9 en la escala de Beaufort (equivalente a fuerza de vendaval o temporal severo).

El suceso ha coincidido con un episodio de condiciones meteorológicas extremas que ha obligado a suspender numerosos trayectos de ferris en el mar Egeo, dejando a decenas de miles de turistas atrapados en las islas. Las autoridades portuarias han emitido alertas y restricciones para todas las embarcaciones, y se han producido importantes alteraciones en el transporte marítimo nacional.

El temporal, que afecta especialmente a las regiones del Dodecaneso y las Cícladas, ha provocado también la caída de árboles, cortes de electricidad y daños en infraestructuras costeras. Aunque los servicios de emergencia han sido desplegados en varias zonas, la fuerza del viento ha dificultado las labores de rescate y evacuación.

Las autoridades griegas han pedido a residentes y visitantes que eviten desplazamientos innecesarios y sigan las instrucciones de protección civil. Se espera que las condiciones mejoren en las próximas 24-48 horas, aunque algunos meteorólogos advierten de posibles repuntes del viento en ciertas zonas del mar Egeo