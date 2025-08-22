Drama de montaña a 4.000 metros: Rescate dramático en los Alpes suizos

Dos alpinistas alemanes se encontraban en una situación desesperada en el Breithorn, un pico de cuatro mil metros en los Alpes suizos. Según el servicio de rescate de montaña, los dos hombres llevaban atrapados desde el jueves por la noche, tras quedar su cuerda atascada en una repisa durante el descenso. Todos los intentos de socorrerlos este día fueron infructuosos debido al mal tiempo y los montañeros tuvieron que soportar una noche bajo temperaturas gélidas.

Debido a las condiciones meteorológicas adversas y la escasa visibilidad, el rescate en helicóptero fue inicialmente imposible, tanto desde Suiza como desde Italia. El Breithorn es una cresta montañosa en los Alpes del Valais , en la frontera entre Suiza e Italia. El punto más alto es la cumbre occidental, a 4160 metros.

El equipo de rescate de montaña informó que una operación de rescate en montaña a pie resultaba extremadamente peligrosa debido al alto riesgo de avalanchas y a las grietas existentes, pero gracias a estar en contacto constante con los escaladores, les aconsejaron buscar refugio y esperar a que el tiempo mejorara.

El viernes por la mañana temprano, la operación de rescate a 4.000 metros de altitud resultó todo un éxito. Un portavoz del servicio italiano de rescate de montaña confirmó al diario alemán BILD: "Esta mañana, alrededor de las 5:30, la mejora del tiempo permitió el rápido despliegue de un helicóptero y el rescate de los dos escaladores alemanes varados en el Breithorn. Ambos fueron trasladados a urgencias del hospital de Aosta para realizarles pruebas diagnósticas, pero su estado general es bueno".