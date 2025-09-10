Los drones cada vez lo tienen más difícil: este sistema de última generación los derribará muy rápido

AeroVironment, una empresa con sede en Virginia, ha entregado recientemente al Ejército de Estados Unidos dos sistemas láser de alta energía de 20 kW. Estos prototipos, denominados AMP-HEL (Army Multi-Purpose High Energy Laser), representan un avance de calado en las capacidades militares, específicamente en la defensa móvil contra sistemas aéreos no tripulados (C-UAS). La entrega se realizó a la Oficina de Capacidades Rápidas y Tecnologías Críticas del Ejército (RCCTO).

Desarrollados por AeroVironment, los sistemas LOCUST Laser Weapon System (LWS) de 20 kW tienen la capacidad de identificar, rastrear y neutralizar una amplia gama de objetivos mediante el uso de láser de alta energía. Estos prototipos AMP-HEL integran el LOCUST LWS en la plataforma Infantry Squad Vehicle (ISV) de General Motors Defense, lo que los dota de una movilidad crucial para el combate en primera línea.

Los prototipos AMP-HEL se sometieron a rigurosas pruebas de aceptación gubernamentales en el Yuma Proving Ground de Arizona, tras su integración en las instalaciones de fabricación de energía dirigida de AeroVironment en Albuquerque, Nuevo México. Estas pruebas fueron esenciales para validar su rendimiento, movilidad, seguridad y letalidad, asegurando su operatividad en escenarios reales.

Avance notable en la modernización de defensa aérea del Ejército

Tras esta fase de prueba, unidades del Ejército estadounidense recibieron formación en Fort Sill, Oklahoma, para la posible utilización de estas capacidades de energía dirigida. Según Mary Clum, vicepresidenta sénior del Space & Directed Energy Group de AeroVironment, este hito marca un paso importante en la búsqueda del Ejército de capacidades de energía dirigida desplegables, según Interesting Engineering.

Asimismo, AeroVironment ha señalado que la retroalimentación de los soldados durante la formación está moldeando mejoras continuas para asegurar la preparación del combatiente y la relevancia operativa en entornos de amenaza dinámicos. John Garrity, vicepresidente de sistemas de energía dirigida de AeroVironment, destacó la clara necesidad de estos sistemas, impulsada por los eventos del mundo real.

Además, el esfuerzo de prototipado del AMP-HEL se enmarca dentro de la iniciativa de modernización más amplia del Ejército, destinada a desarrollar y desplegar rápidamente soluciones de energía dirigida para derrotar una variedad de amenazas, incluyendo drones y otros sistemas aéreos. La integración en la plataforma ISV, ligera y de alta movilidad, subraya el compromiso con soluciones de protección escalables y adaptables para las fuerzas armadas.

Por otro lado, la compañía se prepara para la entrega del segundo incremento de AMP-HEL el próximo mes. Este consistirá en dos vehículos tácticos ligeros conjuntos (JLTV) equipados con un sistema LOCUST LWS de clase 20 kW, acompañado de radar y sistemas de control.