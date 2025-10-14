Drones desconocidos alteran las comunicaciones de militares de la OTAN en Polonia

Militares neerlandeses desplegados en Polonia detectaron recientemente drones desconocidos que alteraron sus comunicaciones durante un ejercicio de la OTAN, en un nuevo incidente que subraya la creciente actividad no identificada en el espacio aéreo de Europa del Este en plena guerra en Ucrania.

Las tropas no contaban con sistemas antidrones en el momento del incidente, ocurrido durante unas maniobras de entrenamiento aéreo a gran escala, en las que también participaron Alemania y Estados Unidos, según confirmaron este martes fuentes del Ministerio de Defensa a la radiotelevisión pública NOS.

Los equipos antidrones fueron enviados desde Países Bajos poco después. "No hubo una amenaza directa. Estamos bastante lejos de la frontera rusa. Aprendimos de inmediato y adaptamos nuestras medidas", aseguró el general de brigada Frank Grandia.

Los ejercicios se desarrollaban en un aeródromo polaco cuando aparecieron pequeños drones que provocaron perturbaciones en las comunicaciones. Se desconoce quién está detrás de estos aparatos, aunque Grandia admitió que "hay actores con un interés extraordinario en lo que hacemos y que siguen nuestros ejercicios".

La maniobra fue modificada, pero no se suspendió, y los drones acabaron marchándose.

El incidente se produce en medio de la creciente tensión en el espacio aéreo de la región. En las últimas semanas, Polonia ha denunciado repetidas incursiones de drones no identificados que, según su Ejército, proceden de Rusia, algo que el Kremlin ha negado o ha evitado comentar.

El Gobierno polaco ha derribado varios de estos aparatos con apoyo de cazas F-35 neerlandeses que ayudan a vigilar el espacio aéreo de la OTAN sobre Europa del Este. Varsovia ha ordenado además el despegue preventivo de aviones en respuesta a amenazas de ataques con drones contra la vecina Ucrania.

El Gobierno neerlandés en funciones anunció la semana pasada la creación de un área de pruebas para drones sobre el mar del Norte, en busca de fortalecer la defensa aérea de la OTAN.