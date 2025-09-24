Drones ucranianos alcanzan una planta petroquímica y una fábrica de aeronaves no tripuladas rusas

Un enjambre de drones ucranianos alcanzaron nuevamente la planta petroquímica Gazprom Neftekhim Salavat, una de las más importantes de Rusia, causando un incendio en sus instalaciones, informó hoy el jefe de la república rusa de Bashkiria, Radiy Jabírov, y confirmó el Estado Mayor de Ucrania. Así informaba EFE.

"Este miércoles por la mañana Gazprom Neftekhim Salavat fue sometida a un nuevo ataque terrorista con drones. Estamos evaluando los daños", escribió Jabírov en su canal de Telegram. Agregó que los servicios de emergencia "adoptan medidas para sofocar el incendio".

El ataque fue confirmado horas después por el Estado Mayor ucraniano, que informó de un incendio en una instalación de procesamiento de petróleo de la planta. Es la segunda vez en una semana que la planta de la ciudad de Salavat es atacada por drones ucranianos. El pasado día 18 dos aparatos no tripulados impactaron contra su instalaciones sin causar víctimas, pero sí un gran incendio.

Salavat se encuentra junto a los montes Urales, a unos 1.200 kilómetros al este de Moscú y a 160 al sur de Ufá, la capital de Bashkiria. Drones ucranianos atacaron también instalaciones energéticas en la región de Volgogrado, informó el gobernador de esa entidad federada, Andréi Bocharov, en su canal de Telegram. Según la máxima autoridad regional, el ataque fue rechazado por las defensas antiaéreas y no ocasionó víctimas.

El Estado Mayor ucraniano, sin embargo, dijo que el ataque provocó incendios en dos estaciones de bombeo de petróleo de la región. En la misma nota, el Estado Mayor de Kiev informó de un ataque exitoso a una fábrica de drones de la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó a su vez de que entre la las 23.00 de ayer y las 07.00 de hoy (GMT+3) fueron derribados 70 drones ucranianos sobre cuatro regiones del país, la ilegalmente anexionada península de Crimea y las aguas del mar Negro.

Ucrania ha intensificado sus ataques contra la infraestructuras energéticas de Rusia, en particular contra las del sector petrolero, para intentar mermar los suministros de combustible al Ejército y socavar uno de los pilares de la economía rusa.