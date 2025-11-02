Drones ucranianos alcanzan un puerto ruso en el mar Negro en otra noche de intercambio de proyectiles

Un ataque con drones ucranianos ha afectado gravemente al puerto de Tuapse, en la región rusa de Krasnodar, donde se han producido incendios y daños materiales en instalaciones petroleras, un buque cisterna y varios edificios cercanos, si bien no se han registrado víctimas, según las autoridades locales.

La administración de Krasnodar ha informado a través de un comunicado difundido en su canal de Telegram de que se ha repelido un ataque con drones en la localidad costera de Tuapse, que ha dejado daños significativos en la infraestructura portuaria. Según el mismo escrito, uno de los drones se ha estrellado contra el puerto, provocando un incendio tras el impacto, informa Europa Press.

Asimismo, los fragmentos del vehículo no tripulado han alcanzado un buque cisterna y una terminal petrolera del puerto. Como consecuencia, la superestructura de la cubierta del barco ha resultado dañada y se ha declarado un incendio a bordo. La tripulación del petrolero ha sido evacuada de inmediato, según han precisado las autoridades regionales y así lo ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

El fuego ha afectado a varios edificios e instalaciones del área portuaria, generando daños estructurales y rotura de cristales en la estación de tren cercana. Los equipos de emergencia han intervenido rápidamente para controlar las llamas y evaluar el alcance de los desperfectos. Además, los restos de otro dron han caído sobre un edificio de apartamentos en la aldea de Sosnovi, en el mismo distrito de Tuapse.

El impacto ha afectado principalmente al tercer piso del inmueble, aunque, de acuerdo con la información preliminar difundida, no se han registrado heridos. Las autoridades locales han continuado con las labores de inspección y han iniciado una investigación para determinar el origen de los drones y las circunstancias exactas del ataque.

Asimismo, la Fuerza Aérea ucraniana informó de los ataques enemigos recibidos la pasada noche con dos misiles balísticos Iskander-M y con 79 drones, de los cuales fueron neutralizados un total de 67, en su parte matinal de este domingo, informa Efe.

Los drones, entre ellos una cincuentena de kamikaze Shahed, aunque también había entre ellos aparatos no tripulados de ataque de tipo Gerbera, despegaron de las regiones rusas de Kursk, Milérovo, Oriol y Primorsko-Ajtarsk.

Según datos preliminares, las defensas aéreas lograron derribar o neutralizar 67 drones en el norte, sur y este del territorio ucraniano.

"Se registró el impacto de un misil balístico y de 12 drones de ataque en seis emplazamientos, así como la caída de fragmentos (de proyectiles) derribados en dos emplazamientos", concluyó la Fuerza Aérea.

Por su parte, los Servicios de Emergencia del Estado de Ucrania informaron de que un ataque con drones provocó un incendio en un aparcamiento de camiones en Odesa (sur) y ocasionó dos víctimas mortales.

El jefe de la administración regional de Odesal, Oleg Kiper, anunció más tarde en Telegram que el incendio también ha dejado dos heridos, uno de ellos hospitalizado con quemaduras y pronóstico moderado.

Por su parte, las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 168 drones ucranianos, la mayoría de ellos sobre las aguas del mar Negro y en la región sureña de Krasnodar, informó hoy el Ministerio de Defensa del país.

Según el parte castrense, en Krasnodar fueron neutralizados 32 aparatos enemigos y otros 28 en la anexionada región de Crimea.

Sobre la región de Briansk, colindante con Ucrania, fueron destruidos una veintena de drones, agregaron en Defensa.