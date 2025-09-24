EEUU prohíbe a los diplomáticos iraníes comprar en tiendas de lujo durante su estancia en Nueva York

El Gobierno de Estados Unidos prohibió oficialmente este martes que los diplomáticos de Irán que se encuentran en Nueva York por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) puedan adquirir productos en tiendas mayoristas o en tiendas de lujo. La Administración del presidente Donald Trump ha dicho que los funcionarios iraníes que han acudido a la Asamblea General de la ONU con motivo de la Asamblea General no tienen permitido acceder a este tipo de establecimientos.

De acuerdo con el aviso si un funcionario de Irán quiere comprar algo en estas tiendas debe obtener un permiso especial en la Oficina de Misiones Extranjeras del Departamento de Estado y así poder "comprar artículos de lujo" mientras están en Estados Unidos.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, publicó en su cuenta de X que no permitirán que "el régimen iraní deje que sus élites clericales hagan compras compulsivas en Estados Unidos mientras obligan a su pueblo en Irán a soportar pobreza".

Como país que acoge la sede de la ONU, Estados Unidos ha limitado o impuesto restricciones a distintos países como Venezuela, China, Cuba, Eritrea, Rusia, Siria, Bielorusia o Corea del Norte.

Por orden del Departamento de Estado los diplomáticos de estos países ante la ONU no pueden viajar a más de 40 kilómetros de distancia de la isla de Manhattan.

La medida contra los diplomáticos iraníes fue oficializada el mismo día que un millar de iraníes civiles se manifestaron en las inmediaciones de la ONU para pedir una "caída del régimen sin injerencias externas" en su territorio