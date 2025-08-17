El ejercito israelí anuncia el bombardeo de una central eléctrica en Yemen

Las Fuerzas de Defensa de Israel han ejecutado un bombardeo estratégico contra una instalación energética controlada por los hutíes en Sanaa, capital de Yemen, este domingo.

Israel ha justificado la acción como una respuesta necesaria a las continuas amenazas terroristas, destacando la precisión de un ataque realizado a una distancia de aproximadamente 2.000 kilómetros del país.

El conflicto ha alcanzado niveles de máxima intensidad, con los hutíes, respaldados por Irán, intensificando sus operaciones militares mediante el uso de misiles y drones contra objetivos israelíes. El ejército israelí señaló que estos ataques forman parte de una estrategia más amplia que busca fortalecer la posición de los grupos pro-palestinos en la región.

La respuesta de los hutíes no se hizo esperar. El Ministerio de Defensa civil de Yemen, a través de la televisión Al-Massira, calificó la acción como una "agresión" y demandó una contraofensiva, elevando aún más la tensión diplomática y militar.

Justificación del ejército israelí

A través de un comunicado, el ejército israelí manifestó que los hutíes "operan bajo la dirección y financiación del régimen iraní", con el objetivo de perjudicar a Israel y sus aliados, y que "llevan a cabo actividades terroristas contra las rutas marítimas y comerciales mundiales". Por último, remarcaron estar "decididos a eliminar cualquier amenaza a Israel, siempre que sea necesario".