Acceso

Internacional

Líbano

El ejército israelí asegura haber atacado un comando de Hezbolá en Nabatiyeh (Líbano)

Al menos 12 personas habrían resultado heridas

Imagen de archivo de un bombardeo contra Líbano
Imagen de archivo de un bombardeo contra LíbanoEuropa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

El ejército israelí habría atacado con misiles de precisión un edificio en la ciudad de Nabatiyeh, Líbano, donde se encontraba un comando de Hezbolá. El Ministerio de Salud anunció que al menos ocho personas habrían resultado heridas.

((NOTICIA EN AMPLIACIÓN))

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas