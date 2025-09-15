Líbano
El ejército israelí asegura haber atacado un comando de Hezbolá en Nabatiyeh (Líbano)
Al menos 12 personas habrían resultado heridas
El ejército israelí habría atacado con misiles de precisión un edificio en la ciudad de Nabatiyeh, Líbano, donde se encontraba un comando de Hezbolá. El Ministerio de Salud anunció que al menos ocho personas habrían resultado heridas.
