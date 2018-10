El Deber de Protección de las universidades en los desplazamientos al extranjero

El caso de Giulio Regeni, italiano doctorando de la Universidad de Cambridge, asesinado mientras investigaba en Egipto en 2016, ha avivado el debate, ya que la Universidad fue “acusada de no cooperar con las autoridades italianas y de permitir que el doctorando llevase a cabo una investigación sensible en un entorno volátil e inestable sin las precauciones necesarias.”(2)

Los Tribunales han aplicado el Deber de Protección no solo a grandes corporaciones. En nuestro país, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 12 de marzo de 2012 (AS 2012, 945) consideró a una ONG responsable de la enfermedad de dengue contraída por un trabajador “al haber incurrido en una falta de diligencia (...) por no haber sometido al actor a todas las pruebas de diagnóstico necesarias” antes de enviarlo en misión a la India.” (1) También en Noruega, el Tribunal de Distrito de Oslo encontró a una ONG responsable de un incumplimiento del Deber de Protección con un empleado que fue secuestrado en Kenia (Caso Steve Dennis v. Norwegian Refugee Council).

Javier Contin Guillén es Abogado y Director de Marketing y Productos de International SOS.

- (1) “Deber de Protección. Una visión de la prevención de riesgos laborales en el marco de la internacionalización de las empresas.” Rosario Rodríguez de la Morena. 2015 Thomson Reuters ARANZADI

- (2) “Universities Duty of Care.” Andrea De Guttry & Francesca Capone. International SOS Foundation and Sant´Anna School of Advanced Studies.

- (3) “Strategies and Tactics for Managing Duty of Care in a University Setting” Lisbeth Claus 2015.