Elon Musk lanza su ataque más agresivo contra la Unión Europea y esta es la respuesta que le da un ministro polaco

El magnate Elon Musk ha retomado su campaña contra la Unión Europea, pidiendo en las últimas horas la abolición del club comunitario: "La UE debería ser abolida y la soberanía debería ser devuelta a los países individuales, para que los gobiernos puedan representar mejor a sus pueblos", ha dicho el fundador de Tesla y ex asesor de Donald Trump-

Musk argumentó que el aparato administrativo de la UE es un "monstruo burocrático" que está "asfixiando lentamente a Europa hasta la muerte". Además, calificó a la Comisión Europea como una institución que "adora al dios de la burocracia" y que impone regulaciones que matan la innovación y la libre expresión. En su ataque dialéctico, el empresario ha llegado a comparar a la UE con el régimen nazi, refiriéndose al bloque comunitario como el "Cuarto Reich".

Estas declaraciones se han hecho horas después de que la Comisión Europea anunciara una multa de 120 millones de euros a X -propiedad de Musk- por incumplir las normas de transparencia y otras obligaciones bajo la Ley de Servicios Digitales.

La Comisión Europea calificó las declaraciones de Musk como "completamente locas" pero defendió su derecho a la libre expresión. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, le respondió públicamente con el mensaje: "Vete a Marte. Allí no hay censura ni saludos nazis."