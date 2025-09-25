El embajador del Kremlin en Francia advierte de qué pasará si se derriba un avión ruso: "Será la guerra"

El embajador de Rusia en Francia, Alexéi Meshkov, lanzó una advertencia contundente este jueves, asegurando que si la OTAN llegara a derribar un avión ruso, la acción podría desencadenar un conflicto mayor. Según Le Figaro, Meshkov afirmó que tal acto sería interpretado como una “declaración de guerra directa”.

El diplomático subrayó que “derribar un avión ruso no sería solo un incidente diplomático, sino una línea roja que Rusia no puede tolerar”. Agregó que Moscú vigila de cerca los movimientos militares aliados y que la integridad del espacio aéreo ruso constituye una prioridad innegociable.

Este tipo de declaraciones se enmarca en un clima de tensión creciente entre Rusia y Occidente, especialmente tras los despliegues militares de la OTAN en Europa del Este y las maniobras rusas cerca de fronteras europeas. Analistas interpretan que la advertencia busca disuadir cualquier intercepción agresiva o un enfrentamiento aéreo accidental.

Aunque Meshkov no señaló a un país concreto ni un escenario específico, su mensaje lleva implícito que Rusia podría responder militarmente si considera que uno de sus aviones ha sido atacado injustamente. Hasta ahora, la OTAN no ha emitido una respuesta oficial, pero diplomáticos occidentales reconocen que siguen las declaraciones con máxima atención.