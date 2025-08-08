Empieza a ceder, pero todavía sin control: las cifras del peor incendio en Francia en 70 años

El sur de Francia enfrenta su peor incendio forestal en más de 70 años, con 16.000 hectáreas calcinadas en el macizo de Corbières desde el pasado martes. Aunque las autoridades han logrado estabilizar el fuego, todavía no ha sido completamente extinguido. El balance provisional es trágico: una mujer de unos 60 años falleció tras negarse a evacuar su vivienda, dos personas están hospitalizadas en estado grave y once bomberos han resultado heridos.

La magnitud del desastre ha requerido un despliegue sin precedentes: más de 2.000 bomberos, 600 vehículos y una veintena de medios aéreos —incluidos helicópteros militares— trabajan en condiciones extremas. Varias carreteras han sido cerradas debido al colapso de infraestructuras, y la mayoría de las personas evacuadas no podrá volver a sus hogares por motivos de seguridad. “Este incendio es un ogro”, advirtió el subprefecto Rémi Recio, apelando a la responsabilidad ciudadana.

Las primeras investigaciones apuntan a un posible origen humano, probablemente accidental, cerca de una carretera secundaria. La Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Mientras tanto, la llegada de una nueva ola de calor amenaza con reavivar las llamas: se esperan temperaturas superiores a los 30 °C, baja humedad y fuertes vientos, una combinación crítica conocida como “la regla de los tres 30”.

El primer ministro François Bayrou ha declarado la situación como una “emergencia nacional sin precedentes”, subrayando el riesgo de que surjan nuevos focos. El incendio ya ha superado en extensión a todos los registrados en Francia durante los años 2019, 2020, 2021 y 2024. El único precedente más grave data de 1949, cuando un incendio en la región de Burdeos arrasó 50.000 hectáreas y dejó 82 víctimas mortales.

En medio del desastre, autoridades, bomberos y ciudadanos luchan contrarreloj para proteger a la población, contener el fuego y evitar daños irreversibles en uno de los ecosistemas más vulnerables del país.