Una empleada protesta por trabajar en día festivo y la empresa le responde con un despido y una acusación de robo

El centro comercial I Gigli, en Italia, se encuentra en el centro de una creciente polémica laboral tras el despido de una empleada de la tienda OVS. La trabajadora había participado en la organización de una protesta contra la apertura del establecimiento durante el Ferragosto, festividad nacional que conmemora la Asunción de la Virgen María.

Poco después, fue acusada de intento de robo, lo que los sindicatos consideran una represalia por su actividad sindical.

Los sindicatos Uiltucs Toscana, Filcams Cgil y Fisascat Cisl han calificado la decisión de abrir en festivo como una medida que antepone el beneficio económico a los derechos laborales. En respuesta, han convocado una huelga general para el puente de agosto, que incluirá a todo el personal del centro comercial.

Según Uiltucs, la empleada despedida tenía en la mano un objeto de escaso valor mientras conversaba con un representante sindical, negando cualquier intención delictiva. Denuncian que la acusación es una estrategia para desarticular la protesta y castigar la implicación sindical de la trabajadora.

Los empleados del centro comercial sostienen que abrir en días festivos no genera beneficios reales y perpetúa condiciones laborales precarias. Afirman que estas decisiones empresariales ignoran la dignidad del personal y responden exclusivamente a intereses económicos.