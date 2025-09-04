Encerrados como bestias: detienen a una pareja por encadenar a sus cinco hijos y someterlos a condiciones inhumanas

Un caso estremecedor de abuso infantil ha sacudido a Redstone Township, en el estado de Pensilvania, EE UU, donde la policía rescató a cinco menores que vivían en condiciones absolutamente inhumanas. Los niños, de entre 5 y 14 años, fueron encontrados encerrados en una habitación que presentaba signos evidentes de abandono, suciedad extrema y aislamiento forzado.

Los padres, James Russell (65 años) y Carly Kahl (41 años), fueron detenidos en el lugar y los menores quedaron bajo la custodia de los servicios sociales del condado. La investigación reveló que los niños permanecían recluidos en un cuarto con ventanas selladas, paredes cubiertas de desechos, infestación de insectos y sin acceso a condiciones básicas de higiene o confort.

La habitación estaba asegurada con tres cerrojos externos, impidiendo cualquier posibilidad de salida. Además, los progenitores habían instalado cámaras de vigilancia para monitorear a los menores en todo momento, configurando un sistema de control absoluto. Durante el operativo, la policía incautó un taser, un arma de réplica y sustancias estupefacientes, elementos que agravan la situación legal de los detenidos.

Los testimonios de los niños revelaron un patrón de maltrato constante. Según relataron, el padre consumía marihuana durante el día y no prestaba atención a sus necesidades, mientras que la madre fue obligada en una ocasión a amenazar a uno de ellos con un arma eléctrica.

James Russell cuenta con antecedentes penales por acoso, conducción bajo los efectos del alcohol y violación de libertad condicional. Ambos padres han sido formalmente acusados de múltiples delitos contra el bienestar infantil.

El fiscal del condado, Mike Aubele, calificó el caso como “una retención prácticamente carcelaria”. Los cinco menores permanecen bajo protección institucional mientras continúa la investigación judicial.