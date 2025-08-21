Encuentran seis cabezas decapitadas al lado de una carretera en México: junto a ellas había un mensaje de advertencia

Un macabro hallazgo ha sacudido a los estados mexicanos de Puebla y Tlaxcala: seis cabezas humanas fueron encontradas al costado de una carretera, acompañadas de un mensaje amenazante escrito sobre una manta. Las autoridades confirmaron el descubrimiento.

La amenaza la firma, supuestamente, el grupo identificado como La Barredora. El mensaje sugiere un ajuste de cuentas entre cárteles locales, revelando la sangrienta dinámica de los grupos criminales que operan en la zona. La Fiscalía General del Estado de Tlaxcala inició una investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Tradicionalmente, tales manifestaciones de violencia se concentraban en regiones del norte y oeste del país, pero este incidente sugiere una posible expansión territorial de las organizaciones criminales.

Expansión del crimen organizado

El auge de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha intensificado los conflictos entre grupos criminales, generando ciclos de violencia cada vez más complejos y brutales.

La Oficina del Fiscal General del Estado (FGJE) ha manifestado su compromiso de realizar una investigación exhaustiva. Ambos estados enfrentan problemas con bandas que transportan drogas, combustible y personas a través del centro de México.