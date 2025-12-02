El enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, se reúne con Putin

La paz en Ucrania parece cada vez más cerca. Los encuentros a tres bandas entre representantes rusos, estadounidenses y ucranianos, más activos durante las últimas semanas dan a entender que la firma de un acuerdo que satisfaga a todas las partes podría llegar en un plazo relativamente corto. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunirá hoy con Steve Witkoff, enviado especial del mandatario estadounidense Donald Trump, para abordar los avances en el plan de paz impulsado por Washington con el objetivo de frenar la guerra en Ucrania. El encuentro, confirmado ayer por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se enmarca en la nueva fase de contactos diplomáticos que ambas partes han retomado tras varios meses de estancamiento.

Witkoff, empresario y figura cercana al entorno político de Trump, se ha convertido en uno de los principales arquitectos de la propuesta inicial de 28 puntos diseñada por Estados Unidos para sentar las bases de un eventual alto el fuego y abrir paso a negociaciones más amplias entre Moscú y Kiev. Esta hoja de ruta, fue criticada por el gobierno de Kiev y la Unión Europea al plantear una paz a la medida de las exigencias de Rusia. Más tarde, fue el propio Trump quien aseguró que estaba abierto a modificaciones, abriendo una ronda de contactos con Ucrania y Rusia para acercar posturas. El documento inicial, aborda aspectos en materia de seguridad regional, mecanismos de verificación y posibles garantías internacionales, aunque los cambios propuestos no han sido divulgados de manera oficial.

Esas modificaciones fueron incluidas durante las consultas celebradas el pasado 23 de noviembre en Ginebra, donde representantes estadounidenses y ucranianos revisaron varios puntos considerados sensibles por Kiev, especialmente aquellos relacionados con el control territorial y el estatus de las zonas actualmente en disputa. Las conversaciones continuaron este domingo en Florida, en una ronda de trabajo que buscó acercar posiciones antes del encuentro de Witkoff con Putin.

Peskov subrayó ayer que Rusia observa con interés el desarrollo de estos contactos, aunque evitó elevar expectativas. “Estamos interesados en que el diálogo avance y sea constructivo, pero no nos planteamos mantenerlo en un formato de ‘megáfono’, ya que creemos que las negociaciones deben desarrollarse con discreción y profesionalismo”, afirmó el portavoz del presidente ruso. Con estas declaraciones, el Kremlin ha querido marcar distancia respecto a las presiones mediáticas reiterando su disposición a estudiar cualquier propuesta que considere compatible con sus intereses estratégicos.

Rusia plantea una serie de exigencias para firmar la paz con Ucrania que incluyen el reconocimiento internacional de los territorios que ha ocupado y anexado, la neutralidad permanente de Kiev —con la renuncia explícita a ingresar en la OTAN— y una profunda desmilitarización de esta antigua república soviética, con severas restricciones a sus Fuerzas Armadas y el fin de cualquier apoyo militar extranjero. El Kremlin también reclama la retirada total de tropas occidentales, el restablecimiento de relaciones económicas y diplomáticas, incluidas la eliminación de sanciones y la reanudación del tránsito energético, así como una amnistía mutua que descarte futuras reclamaciones de guerra. Además, exige el reconocimiento del ruso como idioma oficial y garantías plenas para las instituciones vinculadas a la comunidad rusa en Ucrania. Moscú ofrece como compensación destinar una buena parte de sus activos congelados por la Unión Europea, para la reconstrucción del país una vez firmada la paz.