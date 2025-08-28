Escándalo en Inglaterra: la responsable de una funeraria guardaba cuerpos de bebés a los que 'ponía' dibujos animados

La ciudad inglesa de Leeds ha sido sacudida por un escalofriante incidente que involucra a Amie Upton, responsable de Florrie’s Army, una funeraria local. La directora está siendo investigada después de que varias familias descubrieran que los cuerpos de sus bebés fallecidos se encontraban almacenados en su domicilio particular y no en instalaciones adecuadas.

Zuma Ward, una de las madres afectadas, narró su experiencia traumática al encontrar el cuerpo de su hijo Bleu en una situación completamente inaceptable. El pequeño, que había fallecido a las tres semanas de vida por daño cerebral, apareció colocado en una sillita infantil frente a la televisión que reproducía dibujos animados. Otro testimonio relató cómo el cuerpo de una bebé fue hallado sobre un sofá, sin refrigeración ni las condiciones mínimas que se esperan en un servicio funerario.

Un servicio sin regulación

Fundada en 2017 en memoria de su propia hija fallecida al nacer, Florrie’s Army se presentaba como un servicio de apoyo para familias en duelo. Sin embargo, la realidad ha revelado una gestión alejada de los estándares básicos de respeto y profesionalidad.

Ante la magnitud del escándalo, las autoridades sanitarias británicas han prohibido a Upton el acceso a hospitales y salas mortuorias del Servicio Nacional de Salud (NHS). Aunque por ahora no se hanpresentado cargos penales, el caso ha abierto un debate nacional sobre la falta de regulación en el sector funerario en el Reino Unido, donde no se exige licencia ni formación específica para ejercer como director funerario.