Por la espalda y sin mediar palabra: el brutal asesinato a una refugiada ucraniana que conmociona a EE UU

Una joven refugiada ucraniana de 23 años fue brutalmente asesinada en un tranvía de Charlotte, en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos. El crimen, que quedó registrado en un vídeo de seguridad, ha generado indignación en la comunidad local y ha puesto en el centro del debate la seguridad en el transporte público.

La víctima, identificada como Iryna Zarutska, había llegado a Estados Unidos huyendo de la guerra en Ucrania en busca de una vida más segura. Sin embargo, mientras viajaba en el tren, un hombre se le acercó y la atacó con un cuchillo sin previo aviso. Según la reconstrucción de los hechos, la apuñaló repetidas veces, alcanzando zonas vitales y provocando su muerte prácticamente en el acto.

El agresor, identificado como Decarlos Brown Jr., de 34 años, fue arrestado tras un ataque que quedó registrado en vídeo. Las imágenes muestran un acto de violencia súbito e injustificado, en el que Brown apuñaló a Zarutska tres veces en la garganta, provocándole la muerte en el acto. El detenido cuenta con un historial delictivo complejo: cumplió cinco años de prisión por robo conarma mortal, allanamiento y hurto, y las autoridades lo describen además como una persona sin hogar con posibles problemas de salud mental.

El ataque, aparentemente aleatorio, se dirigió contra una persona vulnerable y desprevenida. La agresión ocurrió cerca de la estación Camden Road, cuando Zarutska viajaba tranquila en el tranvía, vestida con una camiseta y una gorra negras, y concentrada en su teléfono. Sin previo aviso, Brown la apuñaló tres veces en la garganta. El vídeo de 44 segundos, editado por su violencia explícita, fue clave para identificarlo. Testigos aseguraron que, tras el ataque, el hombre se alejó murmurando frases ininteligibles y con la mano ensangrentada.

Decarlos Brown Jr. enfrenta cargos de asesinato en primer grado y fue trasladado a un hospital por heridas en sus manos tras ser detenido. La ausencia de personal de seguridad en el vagón y el hecho de que Brown viajara sin billete han suscitado fuertes críticas a los protocolos de seguridad del transporte público en Charlotte. Mientras tanto, la familia de Zarutska ha puesto en marcha una campaña para cubrir los gastos funerarios, que ya ha recaudado unos 36.000 dólares.