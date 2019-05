España alza la bandera europea

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, como anfitriona, ha animado hoy en Madrid a todas las naciones a mantener la integridad de la comunidad y hacer frente a los nacionalismos que intentan desquebrajar este proyecto en el 40 aniversario del izado de la bandera europea.

Durante su intervención, Carmena ha recordado que Europa es absolutamente deseada desde otros continentes y que, por ello, “el sentirnos el corazón de lo que muchos desean y anhelan nos tiene que comprometer cada vez más para no cejar nunca en este avance constante de hacer una humanidad mejor”.

En el acto también participaron Ángeles Moreno Bau, subsecretaria del ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Jürgen Foecking, representante del Parlamento Europeo en España; y Ovidiu Pufu, consejero de la embajada de Rumania y Francisco Aldecoa, presidente del consejo federal del movimiento europeo. Todos ellos coincidían en la importancia que tienen las elecciones europeas de este año y alentaban a todos los ciudadanos a ir a votar el domingo 26 de mayo con el objetivo de conseguir un futuro de desarrollo de la UE y paralizar el auge nacionalista.

Foecking comparaba el valor europeo con el peso que tiene el agua en la vida diaria. “Das por sentado todos los días que vas a tener agua, pero cuando no lo tienes, te das cuenta de que tiene muchísimo valor. Y Europa y su democracia son algo parecido, las damos por sentadas y estamos tan acostumbrados a sus beneficios que ya casi no nos damos cuenta”, sentenció Foecking. Por último, advirtió de que sin la unidad de esta comunidad no va a ser posible hacer frente a los nuevos retos que apareceran en el futuro.

Por su parte, los periodistas Moserrat Dominguez y Carlos Franganillo leyeron el manifiesto en favor de las elecciones europeas de los ganadores de periodismo europeo de “Salvador de Maradiaga”, en el que alzaban a Europa como “la respuesta” que supera la mera suma de los países miembros. Conjuntamente, aconsejaban volver al discurso de sus fundadores para encarnarla “simbólicamente” y logra crear un sentimiento de “permanencia” y pasar a de ser a “sentirse europeo”.

Así mismo, el consejero de la embajada rumana, Ovidiu Pufu, aseguraba que Rumanía reafirma su apego a los principios y valores europeos y que están “profundamente convencidos del valor añadido de este proyecto político único”. Además, subrayó la relevancia de la cumbre que tiene lugar hoy en Sibiu, donde los líderes europeos decidirán la nueva hoja de ruta que seguirán los estados miembros de cara a la incertidumbre, aún presente, de un futuro sin la presencia de Reino Unido.

Este acto se enmarca en el Día de Europa, una celebración que tiene lugar cada 9 de mayo, en memoria de la Declaración Schuman, del ministro francés Robert Schuman. Éste sentó las bases de esta unión en 1950 con la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), la primera institución supranacional para la producción conjunta de estos componentes, que abrió el camino que llevó hasta lo que hoy en día es la Unión Europea.