Una española que vive "el sueño americano" en Miami desglosa la factura que ha recibido por un servicio elemental

Cristina Fernández, una española residente en Miami, sacudió las redes sociales al revelar una factura de ambulancia que ascendía a 895 dólares (equivalentes a 765 euros). A través de TikTok, compartió su asombrosa experiencia bajo el irónico título "Viviendo el sueño americano", exponiendo los costes ocultos de una emergencia médica en Estados Unidos.

El desglose de la factura emitida por el Miami-Dade Fire Rescue (el cuerpo de bomberos y emergencias médicas) desveló una realidad llamativa: 800 dólares por el servicio básico, 45 dólares por un traslado de apenas cinco kilómetros, 25 dólares por la monitorización cardíaca y otros 25 dólares adicionales en concepto de suplementos terapéuticos.

Más allá de una factura: un problema estructural

La publicación de Cristina no solo generó incredulidad entre europeos, sino que también provocó la confirmación de usuarios estadounidenses sobre la normalidad de tales cobros. Con más de 13.000 seguidores en TikTok, su contenido habitual compara las diferencias entre España y Estados Unidos.

Su experiencia se convirtió en un poderoso ejemplo de la fragilidad económica asociada a las emergencias médicas en un sistema sin cobertura universal. Cada kilómetro recorrido representa aproximadamente unos 12 euros, cifra que evidencia la complejidad financiera de la atención sanitaria estadounidense.

Mientras tanto, el relato continúa generando debate en redes, donde usuarios de diferentes países contrastan el caso con sus propios sistemas de salud y destacan el impacto económico que puede tener en los residentes extranjeros una simple emergencia médica en territorio estadounidense.