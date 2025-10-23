Esta es la multa que pueden recibir los argentinos que no van a votar

Este domingo 26 de octubre, los argentinos regresarán a las urnas para votar a sus senadores y diputados nacionales. Pese a que ir al colegio electoral un fin de semana no es el plan idóneo no presentarse puede salirle a los argentinos mucho más caro.

¿Qué pasa si no voy a votar?

En Argentina, el voto es obligatorio para los ciudadanos de 18 a 70 años, según el Código Electoral Nacional (Ley 19.945). No presentarse a votar implica el registro automático en el padrón de Infractores, un listado de ausentes que la Justicia Electoral argentina actualiza en cada elección.

Para ser eliminado del listado, los ausentados deberán presentar un certificado o justificante válido por enfermedad, o encontrarse a más de 500 kilómetros del lugar de votación el día correspondiente. De lo contrario, el votante será obligado a abonar la multa correspondiente, cuyo monto va de $1.000 a $2.000, según la cantidad de veces que se haya faltado a las urnas.

Además, aquellos que no paguen ni justifiquen la falta pueden enfrentar restricciones para realizar algunos trámites en organismos institucionales o asumir cargos públicos durante un año.

¿Cuánto es la multa por no presentarse a votar?

El importe de la multa depende directamente de del historial de inasistencias de la persona. Es decir, cuantas más ausencias, mayor la penalidad. La primera multa varía entre un rango de 50$ a 150$ y de $100 a $500 en caso de reincidencias.

¿Cuáles son las justificaciones para no presentarse a votar?

El gobierno argentino recoge las siguientes causas como válidas para ausentarse el día de la votación:

Enfermedad o causa de fuerza mayor

Las personas que se encuentren en enfermas o impedidas están exentas de ir a votar. Para poder ejercer este derecho, se requiere presentar un certificado médico en cuanto se pueda (preferentemente de médico público, aunque puede ser privado si no hay otro disponible).

Personal de servicios públicos

Aquellos que trabajen en servicios públicos esenciales y no puedan cambiar o faltar a su turno, pueden justificarlo ante el gobierno. Para ello, deberán acreditar una constancia laboral y en algunos casos notificar al organismo electoral 72 h antes de las elecciones.

Jueces y auxiliares judiciales

Los jueces y su personal auxiliar que tengan que mantener abiertas sus oficinas durante la elección también están exentos de ir a votar.

Organización del acto electoral

El personal que organiza, o cumple funciones en las mesas, están exceptuados si prestan servicio en otra mesa distinta de la asignada.

¿Cómo acredito mi ausencia desde España?

Si vives fuera y no has presentado nada sigues teniendo que tramitar un justificante con el gobierno argentino. Para ello dispones de un plazo de 60 días que empieza el día después de las elecciones.

La opción más sencilla es ingresar en el registro de infractores para acreditar tu ausencia del país en la fecha de las elecciones. Si se prefiere, el emigrado también puede presentarse en la embajada o consulado más cercano o al regresar a Argentina, presentarse ante la Secretaría Electoral que corresponda al domicilio en Argentina o ante la Cámara Nacional Electoral.