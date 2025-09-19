Esta es la nueva misión de los F-35 de Estados Unidos

El Departamento de Guerra de EE.UU. confirmó este jueves que ha enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico para que participen en el operativo que Washington ha activado para combatir el narcotráfico en el Caribe, un despliegue que Venezuela ha denunciado por considerar que busca forzar un cambio de Gobierno en Caracas.

"Los cazas F-35B Lightning II del Escuadrón de Ataque de la Infantería de Marina 225 ya se encuentran en Puerto Rico. Están listos para combatir contra los carteles cuyas actividades ilícitas han tenido devastadoras consecuencias para los estadounidenses durante décadas", explicó el Departamento de Guerra en un escueto mensaje en la red social X.

La configuración B del F-35 es la que permite el despegue en corta distancia y el aterrizaje en vertical, por lo que teóricamente tiene capacidad para realizar estas operaciones desde las cubiertas de tres de los buques que EE.UU. tiene desplegados en el sur del Caribe.

Medios locales ya informaron a principio de semana que al menos cinco aviones de combate F-35 habían arribado a la pista del aeropuerto regional José Aponte de la Torre, la antigua base Roosevelt Roads, en el municipio de Ceiba, en el noreste de Puerto Rico.

El Pentágono no ha precisado cuántas aeronaves permanecerán en la isla ni por cuánto tiempo. No obstante, junto a los F-35 se han documentado otros refuerzos: drones MQ-9 Reaper, más aviones cisterna y una cadena constante de vuelos de carga con C-17, lo que apunta a una ampliación logística significativa.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció esta misma semana que el operativo desplegado en la región destruyó una segunda lancha, causando la muerte de sus tres ocupantes, que según Washington eran "narcoterroristas" venezolanos que transportaban drogas.

El operativo, cuya efectividad ha sido puesta en duda por expertos que señalan que el Caribe no es una ruta usada a gran escala por los narcotraficantes para introducir narcóticos en EE.UU., ha sido duramente criticado por Venezuela, que ha activado unas maniobras militares en la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano, para dar respuesta a lo que ha calificado como "amenaza" de Washington.

Los analistas destacan que el valor de los F-35B no reside solo en su capacidad de combate, sino también en sus sensores avanzados, capaces de recopilar y fusionar datos de múltiples fuentes, reforzando la vigilancia marítima y la toma de decisiones. En palabras de un experto citado por medios especializados, el F-35 “es tan disuasorio como multiplicador de fuerza”.