Estaba buscando su pasaporte y se encontró con un cupón de lotería antiguo: al comprobarlo descubrió que era millonario

Un vecino de Melbourne ha vivido una de esas historias que parecen sacadas de una película. Mientras rebuscaba en casa su pasaporte, se topó con un billete de lotería olvidado que resultó estar premiado un millón de dólares australianos.

El hombre había comprado el billete meses atrás, pero nunca lo comprobó. Según contó, no fue hasta que buscaba documentos en un cajón cuando dio con el resguardo. Al introducir los números en la web oficial de la lotería, descubrió que había ganado un premio millonario.

Un hallazgo que desafía la probabilidad

El protagonista explicó que, mientras revisaba papeles, encontró varios billetes de lotería olvidados. Por curiosidad, decidió escanearlos y así descubrió que uno correspondía al sorteo Weekday Windfall, con un premio de un millón de dólares australianos.

“Menos mal que no lo tiré”, reconoció el afortunado, consciente de que su despiste había sido, en realidad, la clave de su buena suerte. Habían pasado ocho meses desde la compra hasta que lo encontró por casualidad, un detalle que hace la historia aún más sorprendente.

El sorteo se había celebrado tiempo atrás y, de no haber localizado el resguardo a tiempo, el premio habría quedado sin reclamar. En Australia, los premios caducan y el dinero no cobrado regresa a las arcas del Estado, lo que convierte su hallazgo en un golpe de fortuna todavía mayor. Sus primeros pensamientos se dirigieron a su madre, a quien deseaba ayudar. «Al final, es dinero y eso no equivale a felicidad», afirmó. Aun así, ahora que el premio ya está en sus manos, asegura que destinará parte de él a apoyar a su familia.