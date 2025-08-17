"Estaba flotando, pero ya tenía la cabeza debajo del agua": un niño de diez años le salva la vida a otro de cinco mientras se bañaban en el lago

Un incidente impactante ocurrió en el lago Zamorzé, ubicado en el occidente de Polonia, el pasado martes. Un niño de cinco años estuvo a punto de ahogarse, generando una situación de máxima tensión que requirió una intervención inmediata.

La distracción momentánea de su madre provocó que el pequeño comenzara a hundirse, poniendo en riesgo su vida mientras numerosos bañistas permanecían ajenos al peligro.

Nikolas, un niño de diez años, se convirtió en el héroe inesperado del momento. Con una madurez inusual para su edad, detectó rápidamente la emergencia al observar al menor flotando con la cabeza bajo el agua, junto a unas boyas rojas del lago.

Un acto de valentía que fue reconocido

Sin dudarlo, Nikolas se dirigió hacia el niño, lo agarró de la mano y lo llevó hacia las boyas blancas, alejándolo del peligro inminente. Su rápida acción fue determinante para salvar la vida del menor.

La hermana del niño rescatado se acercó, agradeciendo profundamente la intervención de Nikolas. Posteriormente, lo acompañó hasta su madre, completando el rescate.

Las autoridades locales trasladaron al menor al hospital de Nowy Tomyśl para una evaluación médica completa. Aunque presentaba signos de asfixia leve, los sanitarios esperaban su pronta recuperación.

La policía del distrito de Szamotuły no dudó en elogiar el comportamiento de Nikolas. En un comunicado oficial, destacaron su madurez y responsabilidad, calificando su acción como "un acto de coraje digno de reconocimiento".