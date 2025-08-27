Acceso

El Estado Islámico asesina a 15 militares en Burkina Faso

Se apoderaron de sus armas y las motocicletas que usaban para desplazarse

Anuncio del Estado Islámico publicado en sus redes
J.M. Zuloaga
Quince militares de Burkina Faso han sido asesinados en un ataque del Estado Islámico (Daesh, Isis) en la región Sahil; los yihadistas les tebdieron una emboscada en la carretera entre las aldeas de Markoye y Tokebango, en Oudalan, informa la agencia Amaq, controlada por los terroristas. Los yihadistas se apoderaron de 13 fusiles y tres motocicletas y quemaron otras 20.

Un ataque similar tuvo lugar hace 10 días en el pueblo de Doumam, en el que murieron siete miembros de la milicia que participaba en misiones antiterroristas junto con el ejército burkinés, agrega.

