El Estado Islámico asesina a 49 cristianos en el Congo en dos ataques

39 cristianos congoleños han sido asesinados en un ataque del Estado Islámico en Lubero, al este del país, según anuncia la agencia Amaq, controlada por los terroristas, que irrumpieron en la aldea de Bandolo.

Por si había alguna duda, señalan que el "ataque tuvo como objetivo a cristianos dentro de sus casas". Asimismo, se jactan de que "los militantes quemaron alrededor de 50 casas cristianas y confiscaron algunas de sus pertenencias antes de huir".

Hace unas semanas, --recuerdan-- un ataque similar tuvo como blanco la ciudad de Komanda, en la zona de Irumu, en Ituri, dejando decenas de cristianos muertos, entre ellos 10 en la aldea de Chabi, donde también quemaron sus casas. Concluyehn sus mensajes con el consabido "Alabado sea Alá", para dar una justificación divina a lo que no es más que unos crímenes dentro de una estrategia general de genocidio.