El Estado Islámico asesina a cinco militares del PKK eb venganza por la presencia de mujeres y niños en los campamentos de Al Hol

Les tendieron una emboscada en la zona siria de Deir el Zour

Cinco miembros de la milicia del PKK murieron y otros resultaron heridos en un atentado perpetrado en Deir el Zour (Siria), en venganza por la presencia de mujeres y niños familiares de miembros de la banda ykihadista en los campamentos de Al Hol, que son vigilados por los kurdos.

los terroristas tendieron una emboscada a los uniformados, cinco de los cuales murieron en el ataque, según un comunicado de la agencia Amaq, controladea por los yihadistas.Antes de retirarse los combatientes colocaron una bomba trampa y la detonaron con posterioridad.

