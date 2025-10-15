El Estado Islámico asesina a seis soldados nigerianos

"El ejército nigeriano perdió al menos seis soldados y diez vehículos durante un ataque a uno de sus campamentos en la provincia de Borno, en el norte de Nigeria", según comunicado difundido en francés por el estado Islámico a través de su agencia Amaq.

Los terroristas agregan que "los combatientes del Estado Islámico lanzaron un violento ataque contra un gran campamento del ejército nigeriano en la ciudad de Ngamdo. el ataque dejó seis soldados muertos y el campamento fue tomado tras breves enfrentamientos. fueron quemados partes del campamento y nueve vehículos y se incautaron diez fusiles y cinco ametralladoras pesadas y medianas. También que se colocaron dos artefactos explosivos".

Esta vez no les ha tocado a los cristianos sino a los uniformados, lo que demuestra la necesidad de acabar con esta amenaza.3es verdad que los cristianos son un objetivo preferente, pero lo que realmente pretenden los yihadistas es desestabilizar los países africanos en los que se mantienen opefrativos, dentro del plan de crear un "gran califato".