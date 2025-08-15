El Estado Islámico ataca posiciones de Al Qaeda en Burkina Faso y mata a 16 yihadistas

El Estado Islámico (Daesh, Isis) y Al Qaeda se disputan ferozmente la primacía yihadista en el Sahel con fin de liberar territorios en los que poder consolidar un "califato" y, sobre todo, campamentos de entrenamiento para sus terroristas. Esta semana, según informa Daesh en su panfleto An Naba 508, lograron matar a "16 miembros de la milicia apóstata Al-Qaeda en un ataque preventivo en la región de Yaga, en el norte de Burkina Faso. En detalle, con la gracia de Dios Todopoderoso, los soldados del Califato se lanzaron un ataque a la posición de Al Qaeda, cerca de la localidad de Taitab, en la región de Yaga".

Les acusan de "extorsionar los fondos del Estado Islámico con el pretexto de que son súbditos" del grupo. La hostilidad entre ambas bandas ha crecido con el tiempo, dada la importancia que para los yihadistas supone la región saheliana, sobre todo después de las últimas instrucciones conocidas (por parte de los cabecillas de Daesh) de organizar ataque contra Europa.

An Naba también informa de ataque contra campamentos del ejército nigeriano, con el asesinato de soldados, la quema de cuarteles y vehículos, "mientras atacaban otro campamento con misiles, hiriendo a otras seis personas" en la región de Barto, en el norte de Nigeria.